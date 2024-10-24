В Думу внесен проект об отмене испытаний при устройстве в ОВД
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает отмену испытаний для соискателей при поступлении на службу в органы внутренних дел (ОВД). Документ опубликован в думской электронной базе.
Разработчиками законопроекта является группа парламентариев, среди которых глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, а также председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Авторы инициативы предлагают признать утратившей силу ст. 24 «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Эта статья устанавливает, что гражданину при поступлении на службу в целях проверки уровня его подготовки и соответствия должности в ОВД, на которую он претендует, устанавливается испытание на срок от двух до шести месяцев. На период испытания кандидат считается стажером и ему не присваивается специальное звание.
«В связи со складывающейся оперативной обстановкой, необходимостью ускорения комплектования территориальных органов МВД России, в том числе дислоцированных в приграничных с Украиной субъектах Российской Федерации, законопроектом предлагается признать утратившей силу ст. 24 закона о службе», – говорится в пояснительной записке.
Кроме того, парламентарии предложили изменить срок контракта, заключаемого с гражданином, впервые поступающим на службу в органы внутренних дел. Сейчас он составляет четыре года. Авторы проекта предлагают установить срок контракта от одного года до пяти лет. Они полагают, что эта мера упростит процедуру увольнения сотрудника, принятого без испытания, если в течение первого года службы будет установлено, что он по своим личным и деловым качествам не подходит для должности.
В середине октября 2022 г. министр внутренних дел России Владимир Колокольцев говорил о необходимости набрать 42 000 сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях к 2026 г. В августе 2023 г. он сообщил, что некомплект личного состава МВД в целом по стране достиг критических значений, в июле того года из органов внутренних дел уволились около 5000 сотрудников.
В мае 2024 г. Колокольцев заявил, что ситуация с нехваткой личного состава в МВД усугубилась, в настоящее время ведомству не хватает 152 000 человек, писал ТАСС. В частности, в Приморье некомплект составляет 20%, в Магадане – 24%, Туле – 23%. При этом в октябре МВД России опубликовало проект президентского указа о командировках сотрудников в новые регионы РФ с целью устранения некомплекта в региональных ведомствах.