В Думу внесен проект об отмене испытаний при устройстве в ОВД

Кроме того, парламентарии предложили изменить срок контракта, заключаемого с гражданином, впервые поступающим на службу в органы внутренних дел. Сейчас он составляет четыре года. Авторы проекта предлагают установить срок контракта от одного года до пяти лет. Они полагают, что эта мера упростит процедуру увольнения сотрудника, принятого без испытания, если в течение первого года службы будет установлено, что он по своим личным и деловым качествам не подходит для должности.