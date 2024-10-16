МВД разработало проект указа о командировках сотрудников в новые регионы

МВД разработало проект указа о командировках сотрудников в новые регионыДокумент должен решить проблему некомплекта состава
МВД России разработало проект президентского указа о командировках сотрудников в Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области с целью устранения некомплекта в региональных ведомствах. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект указа распространяется как на сотрудников МВД, так и на сотрудников Росгвардии (войска Нацгвардии). Из пояснительной записки следует, что на период командировки на сотрудников из других областей России могут временно возлагаться обязанности по вакантным должностям территориальных органов. Но, несмотря на уже принимаемые меры по сокращению дефицита кадровых сотрудников, устранить проблему не удается.
26 сентября сенаторы Андрей Клишас, Юрий Валяев и Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму проект закона, также направленный на устранение дефицита кадров в органах. МВД подчеркивает, что принятие законопроекта сенаторов может занять продолжительное время, потому проектом президентского указа предусматривается возможность возложения обязанностей не только по вышестоящим, но и по равнозначным и нижестоящим должностям в период действия особых условий.
«Предлагаемые проектом указа предписания не ухудшают положения сотрудников в сфере прохождения ими службы в органах внутренних дел и в войсках Национальной гвардии Российской Федерации», – сообщается в пояснительной записке.
В проекте закона от сенаторов указывалась возможность занятия должностей лишь по вышестоящим или равнозначным должностям. Авторы отмечали, что это поможет решить вопрос некомплекта состава МВД. Правительство России поддержало инициативу. Предполагается, что сам законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию.
15 августа ТАСС со ссылкой на заместителя главы МВД Владимира Кубышко сообщал о существенном дефиците кадров в ведомстве. Еще в мае 2024 г. глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ситуация с нехваткой личного состава в МВД усугубилась, в настоящее время ведомству не хватает 152 000 человек. Колокольцев добавил, что в Приморье некомплект составляет 20%, в Магадане – 24%, Туле – 23%.