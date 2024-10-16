МВД разработало проект указа о командировках сотрудников в новые регионы

Проект указа распространяется как на сотрудников МВД, так и на сотрудников Росгвардии (войска Нацгвардии). Из пояснительной записки следует, что на период командировки на сотрудников из других областей России могут временно возлагаться обязанности по вакантным должностям территориальных органов. Но, несмотря на уже принимаемые меры по сокращению дефицита кадровых сотрудников, устранить проблему не удается.