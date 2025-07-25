Таиланд выступил за прямые переговоры по прекращению конфликта с Камбоджей

Агентство Reuters со ссылкой на данные минздрава Таиланда писало, что в конфликте страны с Камбоджей погибли не менее 15 человек, 14 из которых были гражданскими лицами. Ранения получили 46 человек, включая 15 солдат. Камбоджа не предоставила подробных данных.