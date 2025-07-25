Таиланд выступил за прямые переговоры по прекращению конфликта с Камбоджей
Таиланд отдает предпочтение прямым переговорам без посредничества третьей стороны для урегулирования военного конфликта с Камбоджей, сообщил Reuters со ссылкой на тайских чиновников.
«Я не думаю, что нам пока нужно посредничество третьей страны», – заявил представитель МИД Таиланда Никорндей Баланкура.
США, Китай и Малайзия предложили содействие в диалоге сторон. Бангкок ответил, что не исключает помощь других стран, но пока двусторонние механизмы переговоров не исчерпаны.
Агентство Reuters со ссылкой на данные минздрава Таиланда писало, что в конфликте страны с Камбоджей погибли не менее 15 человек, 14 из которых были гражданскими лицами. Ранения получили 46 человек, включая 15 солдат. Камбоджа не предоставила подробных данных.
Столкновения начались утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи. В начале боевых действий обе страны обвинили друг друга. Обострение конфликта произошло после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи поздно вечером 23 июля и анонсировал, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке.