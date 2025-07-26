Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над регионами России24 дрона нейтрализовали в небе над Брянской областью
В ночь на 26 июля системами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов – 24 единицы – сбито над Брянской областью. Еще 12 беспилотников нейтрализовано в воздушном пространстве Ростовской области, шесть – над Республикой Крым. Над акваторией Азовского моря перехвачено четыре дрона, над Черным морем – три. Над Орловской и Тульской областями уничтожено по два беспилотника, над Белгородской областью – один.
В Ростовской области в результате атаки БПЛА погибли два человека, писал врио губернатора Юрий Слюсарь. Инцидент произошел возле автодороги Зимовники – Ремонтное – Элиста в Зимовниковском районе. Личности погибших устанавливаются.