Патрушев: Россия ответит на любую агрессию против Калининградской области
Помощник президента России Николай Патрушев заявил о неизбежности немедленного ответа с применением всех имеющихся у страны сил и средств в случае любого нападения на Калининградскую область. Он подчеркнул, что регион является неотъемлемой частью России, и военное посягательство на него повлечет сокрушительные последствия в соответствии с положениями военной доктрины и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.
В беседе с «РИА Новости» Патрушев также отметил, что агрессивные намерения в отношении Калининграда нашли бы поддержку у исторических предшественников современных «разжигателей войны» – тевтонских рыцарей, прусских юнкеров и их нацистских последователей, которые, по его словам, закономерно оказались на «свалке истории».
17 июля командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировала подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Он пояснил, что страны НАТО реализуют план «линии сдерживания на восточном фланге». План предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе, добавил он.