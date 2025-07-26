Патрушев: Россия ответит на любую агрессию против Калининградской области

Помощник президента России Николай Патрушев заявил о неизбежности немедленного ответа с применением всех имеющихся у страны сил и средств в случае любого нападения на Калининградскую область. Он подчеркнул, что регион является неотъемлемой частью России, и военное посягательство на него повлечет сокрушительные последствия в соответствии с положениями военной доктрины и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.