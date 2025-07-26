Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NASA потеряет около 3870 сотрудников в рамках программы Трампа

Ведомости

NASA может потерять около 3870 сотрудников в рамках программы добровольных увольнений, которая является частью масштабной инициативы администрации президента США Дональда Трампа по сокращению штата федеральных служащих. Об этом пишет Bloomberg.

Цифры могут измениться по мере рассмотрения заявок NASA, в том числе в случае выхода сотрудника из программы или отклонения заявления об увольнении, говорится в заявлении американского космического агентства.

«Безопасность остается главным приоритетом для нашего агентства, поскольку мы стремимся стать более упорядоченной и эффективной организацией и работаем над тем, чтобы сохранить полную способность к проведению «золотой эры» исследований и инноваций, в том числе на Луне и Марсе», – заявили в NASA.

В 2025 г. NASA предложило своим сотрудникам две отдельные возможности уволиться в рамках правительственной программы. Агентство заявило, что после реализации обеих программ, а также в связи с естественным оттоком кадров, который за тот же период составит около 500 человек, в агентстве останется около 14 000 государственных служащих.

Первый раунд состоялся в начале правления администрации Трампа, когда федеральные служащие получили электронные письма с предложением уволиться за компенсацию. Инициатива исходила от Илона Маска и его Департамента эффективности государственного управления. Тогда предложением воспользовались около 870 человек, или 4,8% сотрудников NASA.

В начале июня NASA объявило о втором раунде увольнений, крайний срок для подачи заявлений – 25 июля. По данным агентства, заявление подали около 3000 сотрудников, или 16,4% персонала.

Перспектива массового ухода сотрудников из NASA вызвала тревогу в отрасли и в самом агентстве. Некоторые эксперты утверждают, что из-за сокращений NASA потеряет часть своих лучших специалистов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных