NASA потеряет около 3870 сотрудников в рамках программы Трампа

В 2025 г. NASA предложило своим сотрудникам две отдельные возможности уволиться в рамках правительственной программы. Агентство заявило, что после реализации обеих программ, а также в связи с естественным оттоком кадров, который за тот же период составит около 500 человек, в агентстве останется около 14 000 государственных служащих.