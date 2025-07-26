NASA потеряет около 3870 сотрудников в рамках программы Трампа
NASA может потерять около 3870 сотрудников в рамках программы добровольных увольнений, которая является частью масштабной инициативы администрации президента США Дональда Трампа по сокращению штата федеральных служащих. Об этом пишет Bloomberg.
Цифры могут измениться по мере рассмотрения заявок NASA, в том числе в случае выхода сотрудника из программы или отклонения заявления об увольнении, говорится в заявлении американского космического агентства.
«Безопасность остается главным приоритетом для нашего агентства, поскольку мы стремимся стать более упорядоченной и эффективной организацией и работаем над тем, чтобы сохранить полную способность к проведению «золотой эры» исследований и инноваций, в том числе на Луне и Марсе», – заявили в NASA.
В 2025 г. NASA предложило своим сотрудникам две отдельные возможности уволиться в рамках правительственной программы. Агентство заявило, что после реализации обеих программ, а также в связи с естественным оттоком кадров, который за тот же период составит около 500 человек, в агентстве останется около 14 000 государственных служащих.
Первый раунд состоялся в начале правления администрации Трампа, когда федеральные служащие получили электронные письма с предложением уволиться за компенсацию. Инициатива исходила от Илона Маска и его Департамента эффективности государственного управления. Тогда предложением воспользовались около 870 человек, или 4,8% сотрудников NASA.
В начале июня NASA объявило о втором раунде увольнений, крайний срок для подачи заявлений – 25 июля. По данным агентства, заявление подали около 3000 сотрудников, или 16,4% персонала.
Перспектива массового ухода сотрудников из NASA вызвала тревогу в отрасли и в самом агентстве. Некоторые эксперты утверждают, что из-за сокращений NASA потеряет часть своих лучших специалистов.