Трамп: иммиграция убивает Европу

Трамп после вступления в должность президента начал борьбу с нелегальными мигрантами в США. После его возвращения в Белый дом было задержано 48 846 мигрантов (не только нелегалов), из которых 10% были депортированы по ускоренной схеме. При этом, по данным погранслужбы США, если в ноябре 2024 г. количество нелегалов, перешедших южную границу, составляло 47 324 человека, то на третий месяц президентства Трампа их количество снизилось до 8400 человек – минимума с 2000 г.