Трамп: иммиграция убивает Европу
Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Шотландию назвал нелегальную миграцию «ужасным вторжением» и заявил, что она «убивает Европу». Слова политика приводит Sky News.
«Вам лучше взять себя в руки, иначе Европы больше не будет. Но вы позволяете этому происходить с вашими странами, и вы должны остановить это ужасное вторжение, которое происходит в Европе. Иммиграция убивает Европу», – сказал он.
По данным Sky News, Трамп во время четырехдневного визита в Шотландию проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Президент назвал Стармера «хорошим человеком», отметив недавнее заключение торговой сделки. Ожидается, что стороны обсудят возможные изменения в соглашении.
Во время поездки президент Трамп также проведет переговоры с первым министром Шотландии Джоном Суинни и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Трамп после вступления в должность президента начал борьбу с нелегальными мигрантами в США. После его возвращения в Белый дом было задержано 48 846 мигрантов (не только нелегалов), из которых 10% были депортированы по ускоренной схеме. При этом, по данным погранслужбы США, если в ноябре 2024 г. количество нелегалов, перешедших южную границу, составляло 47 324 человека, то на третий месяц президентства Трампа их количество снизилось до 8400 человек – минимума с 2000 г.
В начале июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) начались массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа. Недовольство вызвали рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE), во время которых были задержаны 212 нелегальных мигрантов. В июле стало известно, что ICE планирует построить палаточные лагеря для мигрантов, чтобы ускорить процесс их депортации из страны.