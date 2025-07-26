Литва выделит 30 млн евро на закупку систем Patriot для Украины

Таким образом, как указала она, Вильнюс посылает «стратегический сигнал» о том, что республика ценит решение президента США Дональда Трампа. В середине июля последний объявил о соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, согласно которому европейские государства – члены НАТО закупят американское оружие для Киева, в том числе системы Patriot.