Литва выделит 30 млн евро на закупку систем Patriot для Украины
Литва намерена выделить 30 млн евро и принять участие в инициативе ряда европейских стран, планирующих закупку американских систем ПВО Patriot. Об этом сообщила глава минобороны Литвы Довиле Шакалене.
«Литва выразила свою позицию о присоединении к закупке американского оружия для Украины, в частности, систем Patriot. Литва планирует выделить на эти цели до 30 млн евро», – сказала она агентству BNS.
Таким образом, как указала она, Вильнюс посылает «стратегический сигнал» о том, что республика ценит решение президента США Дональда Трампа. В середине июля последний объявил о соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, согласно которому европейские государства – члены НАТО закупят американское оружие для Киева, в том числе системы Patriot.
Профинансировать закупку двух систем Patriot пообещала Германия, «несколько» союзников по НАТО выразили готовность закупить еще три, напоминает агентство.
Рютте сообщал, что в схеме по поставкам вооружений Украине через Европу согласились принять участие Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада. По данным Politico, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались платить за поставки вооружений из США для Украины.