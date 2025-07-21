Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял 20 июля, что между европейскими странами есть противоречия по вопросу о том, кто будет закупать оружие для борьбы Украины против России, не все на Западе разделяют «антироссийский и милитаристский экстаз».