Генсек НАТО призвал Европу начать закупки оружия у США для Киева
В НАТО призвали Европу закупать оружие у США для Украины. Это следует из заявления генерального секретаря альянса Марк Рютте.
«Обращаясь к министрам обороны, принявшим участие во встрече, генеральный секретарь особо выделил инициативу, которую он и президент США Дональд Трамп объявили на прошлой неделе, направленную на усиление поддержки Украины путем предоставления американского оружия за счет инвестиций союзников в Европе и Канаде», – говорится в заявлении.
14 июля Трамп объявил о сделке между США, НАТО и Украиной, согласно которой американское оружие будет куплено европейскими странами и направлено Киеву. Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались платить за поставки вооружений из США для Украины, писало издание Politico.
Рютте сообщал, что в схеме по поставкам вооружений Украине через Европу согласились принять участие Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада. Главным донором закупок является Германия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял 20 июля, что между европейскими странами есть противоречия по вопросу о том, кто будет закупать оружие для борьбы Украины против России, не все на Западе разделяют «антироссийский и милитаристский экстаз».