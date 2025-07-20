Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Песков: не все в Европе разделяют «милитаристский экстаз»

Ведомости

Между европейскими странами есть противоречия по вопросу о том, кто будет закупать оружие для борьбы Украины против России, не все на Западе разделяют «антироссийский и милитаристский экстаз», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Ряд западных стран, как указал представитель Кремля, проводят концентрированную профессиональную работу по представлению России «в качестве исчадия ада». Это происходит как внутри государств, так и за рубежом. При этом существуют разногласия по поводу закупок вооружений.

«Это говорит о том, что антироссийский и милитаристский экстаз, слава Богу, не находит общего понимания пока еще, но тенденция, в целом, конечно, очень плохая и очень опасная. И мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстая наши дальнейшие планы», – сказал Песков.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о сделке между США, НАТО и Украиной, согласно которой американское оружие будет куплено европейскими странами и направлено Киеву. Страны Евросоюза – Франция, Италия, Венгрия и Чехия – отказались платить за поставки вооружений из США для Украины, сообщило после этого издание Politico. По словам генсека НАТО Марка Рютте, в схеме по поставкам вооружений Украине через Европу согласились принять участие Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада. Главным донором закупок является Германия.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных