Песков: не все в Европе разделяют «милитаристский экстаз»
Между европейскими странами есть противоречия по вопросу о том, кто будет закупать оружие для борьбы Украины против России, не все на Западе разделяют «антироссийский и милитаристский экстаз», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Ряд западных стран, как указал представитель Кремля, проводят концентрированную профессиональную работу по представлению России «в качестве исчадия ада». Это происходит как внутри государств, так и за рубежом. При этом существуют разногласия по поводу закупок вооружений.
«Это говорит о том, что антироссийский и милитаристский экстаз, слава Богу, не находит общего понимания пока еще, но тенденция, в целом, конечно, очень плохая и очень опасная. И мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстая наши дальнейшие планы», – сказал Песков.
14 июля президент США Дональд Трамп объявил о сделке между США, НАТО и Украиной, согласно которой американское оружие будет куплено европейскими странами и направлено Киеву. Страны Евросоюза – Франция, Италия, Венгрия и Чехия – отказались платить за поставки вооружений из США для Украины, сообщило после этого издание Politico. По словам генсека НАТО Марка Рютте, в схеме по поставкам вооружений Украине через Европу согласились принять участие Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада. Главным донором закупок является Германия.