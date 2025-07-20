Песков: не все в Европе разделяют «милитаристский экстаз»

«Это говорит о том, что антироссийский и милитаристский экстаз, слава Богу, не находит общего понимания пока еще, но тенденция, в целом, конечно, очень плохая и очень опасная. И мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстая наши дальнейшие планы», – сказал Песков.