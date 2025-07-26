Над территорией Северной Осетии уничтожили четыре украинских дрона

Власти Северной Осетии ранее на этой неделе приняли решение приостановить проведение массовых публичных мероприятий на территории региона. В правительстве пояснили, что в оперштаб поступили сообщения об угрозе покушения на жизнь российских военнослужащих в рамках деятельности украинских спецслужб во Владикавказе. Из-за этого власти региона также усилили досмотр транзитных транспортных средств и перевозимых грузов, а также личный осмотр граждан в транспортных средствах. Кроме того, правительство республики запретило фотографировать и осуществлять видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения БПЛА.