Власти Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий
Власти Северной Осетии приняли решение приостановить проведение массовых публичных мероприятий на территории региона. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Такое решение было принято в связи с тем, что в оперштаб поступили сообщения об угрозе покушения на жизнь российских военнослужащих и их родственников в рамках деятельности украинских спецслужб во Владикавказе.
Из-за этого власти региона также усилили досмотр транзитных транспортных средств и перевозимых грузов, а также личный осмотр граждан, находящихся в транспортных средствах. Кроме того, правительство Северной Осетии также запретило фотографировать и осуществлять видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения БПЛА.
14 июля глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев сообщил, что власти приняли решение отменить массовые мероприятия в районе в связи с опасностью атаки беспилотников. Он назвал главным приоритетом защиту жизни и здоровья каждого жителя района.