Reuters: США и Китай на заседании Совбеза ООН поспорили об Украине

Китайская сторона отвергла обвинения США. Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан подчеркнул, что Пекин не начинал боевые действия на Украине, не является стороной конфликта, а также никогда не поставлял «смертоносное оружие» и всегда «строго контролировал материалы двойного назначения, включая экспорт беспилотников». Шуан призвал Штаты прекратить перекладывать вину на Китай и провоцировать конфронтацию, а вместо этого «играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня и мирным переговорам».