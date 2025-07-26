Reuters: США и Китай на заседании Совбеза ООН поспорили об Украине
Представители США и Китая на заседании Совета Безопасности ООН вступили в конфронтацию при обсуждении ситуации на Украине. Американская сторона обвинила Пекин в поставке России товаров двойного назначения, которые могут использоваться в ходе боевых действий, пишет Reuters.
Исполняющая обязанности постоянного представителя США в ООН Дороти Ши призвала все страны, в том числе Китай, прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения. По мнению Вашингтона, как пишет Reuters, эти поставки «способствуют укреплению российской военно-промышленной базы». Ши указала, что заявления Пекина о введении строгого экспортного контроля за товарами двойного назначения «разваливаются на фоне ежедневного обнаружения китайских компонентов в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины».
Китайская сторона отвергла обвинения США. Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан подчеркнул, что Пекин не начинал боевые действия на Украине, не является стороной конфликта, а также никогда не поставлял «смертоносное оружие» и всегда «строго контролировал материалы двойного назначения, включая экспорт беспилотников». Шуан призвал Штаты прекратить перекладывать вину на Китай и провоцировать конфронтацию, а вместо этого «играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня и мирным переговорам».
На заседании Совбеза ООН ее представители предупредили о резком ухудшении ситуации на территории Украины, сообщается на сайте организации.