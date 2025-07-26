Великобритания намерена сбрасывать с воздуха помощь жителям Газы

Израиль ранее заявил, что разрешит иностранным государствам доставлять гуманитарную помощь по воздуху в ближайшие дни на фоне растущей международной обеспокоенности гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Стармер на этом фоне заявил в The Mirror, что эта новость «пришла слишком поздно», но Великобритания сделает все возможное для доставки помощи анклаву.