Великобритания намерена сбрасывать с воздуха помощь жителям Газы
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о планах по доставке с воздуха гуманитарной помощи в Газу и эвакуации детей, нуждающихся в медицинской помощи. Об этом со ссылкой на заявление Даунинг-стрит пишет The Guardian.
Стармер утром 26 июля обсудил ситуацию в Газе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Британский премьер-министр обозначил, что Лондон намерен сотрудничать с Иорданией для реализации планов помощи анклаву.
«Три лидера обсудили ситуацию в секторе Газа, которую они признали ужасающей, и подчеркнули настоятельную необходимость немедленного прекращения огня, снятия Израилем всех ограничений на гуманитарную помощь и срочного предоставления нуждающимся в секторе Газа продовольствия, в котором они так отчаянно нуждаются», – говорится в заявлении.
Израиль ранее заявил, что разрешит иностранным государствам доставлять гуманитарную помощь по воздуху в ближайшие дни на фоне растущей международной обеспокоенности гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Стармер на этом фоне заявил в The Mirror, что эта новость «пришла слишком поздно», но Великобритания сделает все возможное для доставки помощи анклаву.