Российские системы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников

Также беспилотники уничтожены над Волгоградской и Ростовской областями (по девять), Крымом (четыре), Воронежской и Курской областями (по два), а также над акваторией Черного моря (два). По одному БПЛА перехвачено над Московским регионом, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями.