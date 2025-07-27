Российские системы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников
В период с 21:50 до 05:20 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской (36), Смоленской (21) и Калужской (10) областями.
Также беспилотники уничтожены над Волгоградской и Ростовской областями (по девять), Крымом (четыре), Воронежской и Курской областями (по два), а также над акваторией Черного моря (два). По одному БПЛА перехвачено над Московским регионом, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями.