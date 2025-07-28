Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над четырьмя регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены в небе над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны.
Четыре воздушных цели были поражены в Ростовской области. По одному беспилотнику российские военные ликвидировали над Орловской, Калужской и Брянской областями.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе. В результате налета беспилотников возле хутора Васецкий Красносулинского района начался пожар, пламя уже потушили.