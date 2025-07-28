Симоньян сравнила Польшу и Литву со стервятниками и гиенами
Польша с Литвой подобрали западные части русских земель после монголо-татарского ига, как стервятники и гиены. Российская империя возвратила свои территории, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Когда мы немыслимо пострадали, это еще предстоит только оценить нашим историкам, как именно пострадала русская культура и русское градостроительство, и русское вообще все, от татаро-монгольского ига. Когда лежало все это в развалинах, они [Польша и Литва] под шумок подобрали западные части наших земель», – заявила Симоньян.
В конце мая на военном полигоне Литвы был официально представлен совместный оборонный проект стран Прибалтики и Польши по укреплению восточной границы Евросоюза. Проект подразумевает создание инженерных и оборонительных сооружений вдоль 2300 км рубежа с Россией и Белоруссией. В минобороны Литвы уточняли, что инициатива базируется на уже реализуемых национальных проектах – «Балтийской оборонной линии» и польском «Восточном щите».