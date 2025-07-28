Симоньян сравнила Польшу и Литву со стервятниками и гиенами

«Когда мы немыслимо пострадали, это еще предстоит только оценить нашим историкам, как именно пострадала русская культура и русское градостроительство, и русское вообще все, от татаро-монгольского ига. Когда лежало все это в развалинах, они [Польша и Литва] под шумок подобрали западные части наших земель», – заявила Симоньян.