Посол посоветовал россиянам не посещать «проблемные» зоны в Таиланде
Российское посольство рекомендует своим гражданам не ездить в «проблемные территории» Таиланда, хотя основные туристические места находятся далеко от конфликтных с Камбоджей мест, сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин телеканалу «Россия 24».
«К нам обращаются очень многие наши соотечественники, граждане спрашивают, безопасно ли ехать в Таиланд на отдых, потому что наших туристов здесь много. Каждую неделю сейчас, несмотря на летний период у нас в России, в Таиланд на отдых прибывают примерно по 20 000 человек», – объяснил Томихин.
По его словам, в посольстве делают вывод о том, что никто из российских граждан, «к счастью», не пострадал в зоне конфликта, т.к. РФ пока не получала обращений от тех, кто временно или постоянно проживает на территории королевства.
28 июля в Малайзии начались переговоры по прекращению огня между исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем и главой правительства Камбоджи Хуном Манетом. Конфликт двух государств обострился ранним утром 24 июля, когда столкновения произошли на спорной территории в Трате. Обе стороны использовали истребители, ракетные установки и тяжелую артиллерию, что привело к эвакуации более 100 000 человек. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек получили ранения. Камбоджа сообщила о 13 погибших.