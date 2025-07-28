Представители Таиланда и Камбоджи начали переговоры в Малайзии

Конфликт начался ранним утром 24 июля, когда столкновения произошли на спорной территории в Трате. Обе стороны использовали истребители, ракетные установки и тяжелую артиллерию, что привело к эвакуации более 100 000 человек из зоны конфликта. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек получили ранения. Камбоджа сообщила о 13 погибших.