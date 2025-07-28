Представители Таиланда и Камбоджи начали переговоры в Малайзии
Таиланд и Камбоджа начали переговоры по прекращению огня в городе Путраджайя в Малайзии, сообщило агентство Bernama. На встречу прилетели исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечаячай и глава правительства Камбоджи Хун Манет.
27 июля министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан анонсировал переговоры конфликтующих сторон 28 июля. Он рассказал о проведении предварительных обсуждений с главами МИД Таиланда и Камбоджи, а также заявил, что страны «полностью доверяют Малайзии». По его словам, они попросили Хасана стать посредником в переговорах. Хасан отметил желание госсекретаря США Марко Рубио также поучаствовать в урегулировании конфликта, однако подчеркнул, что предпочтение отдается разрешению данной ситуации силами стран – участниц АСЕАН.
26 июля президента США Дональд Трамп заявил, что после переговоров с лидерами Таиланда и Камбоджи стороны заявили о желании прекратить огонь и скоро это должно произойти.
Конфликт начался ранним утром 24 июля, когда столкновения произошли на спорной территории в Трате. Обе стороны использовали истребители, ракетные установки и тяжелую артиллерию, что привело к эвакуации более 100 000 человек из зоны конфликта. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек получили ранения. Камбоджа сообщила о 13 погибших.