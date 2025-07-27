Таиланд и Камбоджа проведут переговоры 28 июля

24 июля произошли столкновения на спортной территории в Трате, в ходе которых обе стороны использовали истребители, ракетные установки и тяжелую артиллерию. Это привело к эвакуации более 100 000 человек из зоны конфликта. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек получили ранения. Камбоджа сообщила о 13 погибших.