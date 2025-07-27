Таиланд и Камбоджа проведут переговоры 28 июля
Лидеры Таиланда и Камбоджи Пхумтхам Вечаячай и Хун Манет проведут переговоры по вопросу разрешения конфликта 28 июля. Об этом сообщил министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан, передает ТАСС.
Министр провел предварительные обсуждения с главами внешнеполитических ведомств Таиланда и Камбоджи. Он заявил, что стороны «полностью доверяют Малайзии» и попросили Хасана стать посредником в переговорах.
Хасан также упомянул о предложении госсекретаря США Марко Рубио о посредничестве, однако отметил, что предпочтение отдается разрешению данной ситуации силами стран – участниц АСЕАН.
24 июля произошли столкновения на спортной территории в Трате, в ходе которых обе стороны использовали истребители, ракетные установки и тяжелую артиллерию. Это привело к эвакуации более 100 000 человек из зоны конфликта. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек получили ранения. Камбоджа сообщила о 13 погибших.
Спустя два дня, 26 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров с лидерами Таиланда и Камбоджи стороны заявили о желании прекратить огонь и скоро это должно произойти. В тот же день Хун Манет подтвердил решение о прекращении огня.