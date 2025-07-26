Трамп заявил о желании лидеров Таиланда и Камбоджи прекратить огонь
Президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров с лидерами Таиланда и Камбоджи стороны заявили о желании прекратить огонь и скоро это должно произойти. Конфликт между странами начался утром 24 июля и привел к жертвам с обеих сторон.
Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что сначала переговорил с премьер-министром Камбоджи. Затем он созвонился с исполняющим обязанности премьера Таиланда.
«Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира. Я сейчас передам это сообщение премьер-министру Камбоджи. После общения с обеими сторонами прекращение огня, мир и процветание кажутся естественными. Мы скоро это увидим!» – написал американский лидер.
Трамп в третьей публикации сообщил, что снова пообщался с премьером Камбоджи, назвав этот разговоров «очень хорошим». Президент подтвердил, что обе стороны хотят немедленного прекращения огня и мира, а также желают вернуться к торговым переговорам с США. Премьер-министры согласились «немедленно встретиться» и быстро разработать соглашение о прекращении огня, добавил Трамп.
Столкновения на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались утром 24 июля. В начале боевых действий стороны обвинили друг друга. Бои начались после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи 23 июля и анонсировал, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке.
В ходе двух дней боев стороны использовали истребители, ракетные установки и тяжелую артиллерию, что привело к эвакуации более 100 000 человек из зон конфликта. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек получили ранения. Затем число жертв выросло до 30. Камбоджа сообщила о 13 погибших.
25 июля Таиланд заявил, что его военно-морской флот присоединился к армии в отражении атак Камбоджи на новом участке спорной границы. В тот же день в Таиланде объявили военное положение в регионах вдоль границы.