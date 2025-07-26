Трамп заявил о желании лидеров Таиланда и Камбоджи прекратить огонь

В ходе двух дней боев стороны использовали истребители, ракетные установки и тяжелую артиллерию, что привело к эвакуации более 100 000 человек из зон конфликта. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек получили ранения. Затем число жертв выросло до 30. Камбоджа сообщила о 13 погибших.