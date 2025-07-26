Военно-морские силы Таиланда вступили в конфликт с Камбоджей

Столкновения в Трате последовали за двумя днями боев, в ходе которых обе стороны использовали истребители, ракетные установки и тяжелую артиллерию, что привело к эвакуации более 100 000 человек из зон конфликта. По данным Таиланда, в результате столкновений, начавшихся в 24 июля, погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек получили ранения. Камбоджа сообщила о 13 погибших.