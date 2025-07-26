Военно-морские силы Таиланда вступили в конфликт с Камбоджей
Таиланд заявил, что его военно-морской флот присоединился к армии в отражении атак Камбоджи на новом участке спорной границы. Число погибших в результате эскалации конфликта возросло как минимум до 30 человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на минобороны Таиланда.
Военно-морская операция, проведенная рано утром 26 июля, последовала за вторжением камбоджийских войск в трех разных точках провинции Трат на востоке Таиланда, говорится в заявлении министерства обороны Таиланда. В результате контрнаступления тайских морских сил камбоджийские солдаты, вторгшиеся на территорию Таиланда, были отброшены.
«Таиланд решительно отстаивает свой суверенитет. Мы не потерпим агрессии», – заявили в министерстве.
Столкновения в Трате последовали за двумя днями боев, в ходе которых обе стороны использовали истребители, ракетные установки и тяжелую артиллерию, что привело к эвакуации более 100 000 человек из зон конфликта. По данным Таиланда, в результате столкновений, начавшихся в 24 июля, погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек получили ранения. Камбоджа сообщила о 13 погибших.
25 июля правительство Таиланда заявило, что поддерживает инициативу премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима по прекращению огня в конфликте с Камбоджей.