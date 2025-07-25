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Таиланд выразил готовность рассмотреть предложение о перемирии с Камбоджей

Ведомости

Правительство Таиланда заявило о поддержке инициативы премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима по прекращению огня в конфликте с Камбоджей. Об этом пишет министерство иностранных дел королевства в соцсети Х.

В сообщении МИД Таиланда подчеркивается, что, несмотря на дипломатические усилия, камбоджийские вооруженные силы в течение всего дня продолжали неизбирательные нападения на территорию Таиланда, что ставит под угрозу безопасность гражданского населения.

«Любое прекращение огня должно основываться на соответствующих условиях на местах», – отметили в Бангкоке. Как сообщается в соцсети Х, Таиланд придает первостепенное значение защите своих граждан и расценивает действия Камбоджи как демонстрацию отсутствия добросовестности.

Тайское правительство также подчеркнуло, что продолжит защищать суверенитет страны и безопасность своего народа всеми возможными средствами.

Ранее в Таиланде объявили военное положение в регионах вдоль границы с Камбоджей. Тогда же власти Таиланда и Камбоджи закрыли школы в приграничных регионах.

При этом сообщалось, что Таиланд отдает предпочтение прямым переговорам без посредничества третьей стороны для урегулирования военного конфликта с Камбоджей. США, Китай и Малайзия предлагали содействие в диалоге сторон. Бангкок ответил, что не исключает помощь других стран, но пока двусторонние механизмы переговоров не исчерпаны.

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