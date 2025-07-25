Таиланд выразил готовность рассмотреть предложение о перемирии с Камбоджей

При этом сообщалось, что Таиланд отдает предпочтение прямым переговорам без посредничества третьей стороны для урегулирования военного конфликта с Камбоджей. США, Китай и Малайзия предлагали содействие в диалоге сторон. Бангкок ответил, что не исключает помощь других стран, но пока двусторонние механизмы переговоров не исчерпаны.