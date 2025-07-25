Таиланд ввел военное положение в граничащих с Камбоджей регионах

В ходе конфликта, начавшегося утром 24 июля, между Таиландом и Камбоджей погибли как минимум 15 человек. Со стороны Таиланда, согласно данным минздрава страны, ранения получили 46 человек, включая 15 солдат. Отмечается, что правительство Камбоджи не предоставило подробной информации о жертвах или эвакуации гражданского населения.