Таиланд ввел военное положение в граничащих с Камбоджей регионах

Таиланд ввел военное положение в граничащих с Камбоджей регионахОбе страны также закрыли школы в приграничных районах
В Таиланде объявили военное положение в регионах вдоль границы с Камбоджей, сообщило издание Nation со ссылкой на заявление командования пограничной обороны Чантхабури-Трат.
«Эти действия необходимы для защиты суверенитета страны, территориальной целостности, а также жизни и имущества граждан Таиланда», – говорится в заявлении.
25 июля власти Таиланда и Камбоджи закрыли школы в приграничных регионах.
В ходе конфликта, начавшегося утром 24 июля, между Таиландом и Камбоджей погибли как минимум 15 человек. Со стороны Таиланда, согласно данным минздрава страны, ранения получили 46 человек, включая 15 солдат. Отмечается, что правительство Камбоджи не предоставило подробной информации о жертвах или эвакуации гражданского населения.