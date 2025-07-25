Таиланд и Камбоджа закрыли школы в приграничных регионах
Власти Таиланда и Камбоджи временно закрыли школы, находящиеся в регионах на границах государств. Об этом пишут издания Nation и Khmer Times.
Министр образования Таиланда Нарумон Пиньосинват распорядилась закрыть все школы, расположенные вблизи мест боестолкновений, в целях безопасности учащихся, учителей и школьного персонала.
В камбоджийской провинции Оддармеантьей, граничащей с Таиландом, закрыли все 260 школ также в целях обеспечения безопасности. Вопрос о возобновлении занятий будет поднят после того, как улучшится ситуация на границе.
В ходе эскалации пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей погибли как минимум 15 человек. Со стороны Таиланда, согласно данным минздрава страны, ранения получили 46 человек, включая 15 солдат. Отмечается, что правительство Камбоджи не предоставило подробной информации о жертвах или эвакуации гражданского населения.
Столкновения на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались утром 24 июля. В начале боевых действий стороны обвинили друг друга. Бои начались после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи 23 июля и анонсировал, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке.