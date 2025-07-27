Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Премьер Камбоджи подтвердил решение о прекращении огня после звонков Трампа

Ведомости

Камбоджа согласна с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня с Таиландом. Об этом заявил в соцсетях премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

Вечером 26 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил с лидерами Таиланда и Камбоджи, которые на этой неделе вступили в вооруженный конфликт. По словам Трампа, стороны заявили о желании прекратить огонь.

«Я ясно дал понять достопочтенному президенту Дональду Трампу, что Камбоджа согласна с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня между двумя вооруженными силами», – написал Манет в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Трамп заявил о желании лидеров Таиланда и Камбоджи прекратить огонь

Политика / Международные новости

Он отметил, что также согласился с выдвинутым ранее предложением Малайзии о прекращении огня.

По словам премьера, после разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтамом Вечаячаи Трамп сообщил ему, что тайская сторона также согласилась на предложение о немедленном прекращении огня. Манет выразил надежду, что Таиланд не изменит свою позицию.

Reuters в то же время пишет, что обе страны начали артиллерийские обстрелы спорных приграничных районов спустя несколько часов после заявления Трампа. Таиланд сообщил, что он не может начать переговоры, пока Камбоджа обстреливает его мирных жителей. Тайская армия заявила, как пишет Reuters, что камбоджийские силы обстреляли несколько районов, в том числе вблизи жилых домов, и мобилизовали дальнобойные ракетные установки.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных