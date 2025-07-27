Премьер Камбоджи подтвердил решение о прекращении огня после звонков Трампа

Reuters в то же время пишет, что обе страны начали артиллерийские обстрелы спорных приграничных районов спустя несколько часов после заявления Трампа. Таиланд сообщил, что он не может начать переговоры, пока Камбоджа обстреливает его мирных жителей. Тайская армия заявила, как пишет Reuters, что камбоджийские силы обстреляли несколько районов, в том числе вблизи жилых домов, и мобилизовали дальнобойные ракетные установки.