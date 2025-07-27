Премьер Камбоджи подтвердил решение о прекращении огня после звонков Трампа
Камбоджа согласна с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня с Таиландом. Об этом заявил в соцсетях премьер-министр Камбоджи Хун Манет.
Вечером 26 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил с лидерами Таиланда и Камбоджи, которые на этой неделе вступили в вооруженный конфликт. По словам Трампа, стороны заявили о желании прекратить огонь.
«Я ясно дал понять достопочтенному президенту Дональду Трампу, что Камбоджа согласна с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня между двумя вооруженными силами», – написал Манет в Facebook
Он отметил, что также согласился с выдвинутым ранее предложением Малайзии о прекращении огня.
По словам премьера, после разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтамом Вечаячаи Трамп сообщил ему, что тайская сторона также согласилась на предложение о немедленном прекращении огня. Манет выразил надежду, что Таиланд не изменит свою позицию.
Reuters в то же время пишет, что обе страны начали артиллерийские обстрелы спорных приграничных районов спустя несколько часов после заявления Трампа. Таиланд сообщил, что он не может начать переговоры, пока Камбоджа обстреливает его мирных жителей. Тайская армия заявила, как пишет Reuters, что камбоджийские силы обстреляли несколько районов, в том числе вблизи жилых домов, и мобилизовали дальнобойные ракетные установки.