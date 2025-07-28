Лавров: Россия впервые в истории воюет одна против всего Запада
Россия впервые в истории «воюет одна против всего Запада». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов».
Он обратил внимание, что в Первую и Вторую мировые войны у России были союзники, а сейчас «союзников на поле боя нет».
«Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины», – подчеркнул Лавров.
26 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что мирные переговоры и урегулирование конфликта на Украине никогда не были в реальной повестке западных стран, иначе они перестали бы поставлять Киеву оружие. По ее словам, они, наоборот, обсуждают поставки вооружений и милитаризацию.
Днем ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский объявил, что страна призвала провести 31 июля специальное заседание Совета Безопасности ООН по фактам препятствования переговорам с Украиной в Стамбуле. По его словам, российская сторона предлагала разрешить кризис дипломатическим путем, но Запад отвергал эти инициативы.