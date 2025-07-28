Лавров: Россия впервые в истории воюет одна против всего Запада

26 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что мирные переговоры и урегулирование конфликта на Украине никогда не были в реальной повестке западных стран, иначе они перестали бы поставлять Киеву оружие. По ее словам, они, наоборот, обсуждают поставки вооружений и милитаризацию.