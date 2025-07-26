Захарова: мирные переговоры по Украине никогда не были на повестке Запада
Мирные переговоры и урегулирование российско-украинского конфликта никогда не были в реальной повестке западных стран, иначе они перестали бы поставлять Украине вооружение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Летней школы дирекции Всемирного фестиваля молодежи для представителей госуправления.
«Они, наоборот, обсуждают все более рьяно и все более агрессивно поставки вооружений, милитаризацию. Они все больше начинают использовать прямое агрессивное запугивание, в первую очередь своего населения», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).
25 июля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия призвала провести 31 июля специальное заседание Совета Безопасности ООН по фактам препятствования переговорному процессу с Украиной в Стамбуле. По его словам, российская сторона давно предлагала разрешить кризис дипломатическим путем, но Запад отвергал эти инициативы, будучи готовым продолжать конфликт.
23 июля состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи заявил, что Москва предложила создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов в режиме онлайн. Стороны также обсудили новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц, которые находятся на Украине. После выполнения всех договоренностей может пройти четвертый раунд.
Глава украинской делегации Рустем Умеров также рассказал о желании Киева организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина до конца августа. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков указал, что переговоры лидеров необходимы для окончательного разрешения кризиса на Украине и оформления достигнутых договоренностей. При этом он заметил, что встреча Путина и Зеленского в ближайшие недели маловероятна.