Захарова: мирные переговоры по Украине никогда не были на повестке Запада

23 июля состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи заявил, что Москва предложила создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов в режиме онлайн. Стороны также обсудили новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц, которые находятся на Украине. После выполнения всех договоренностей может пройти четвертый раунд.