Россия инициировала заседание СБ ООН из-за попыток срыва переговоров в Турции
Россия призвала провести 31 июля специальное заседание Совета Безопасности ООН по фактам препятствования переговорному процессу с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на выступление первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского во время обсуждения ситуации вокруг Украины в Совбезе.
Полянский, обращаясь к западным представителям, заявил, что Россия давно и последовательно предлагала разрешить украинский кризис дипломатическим путем, однако Запад, по его словам, отвергал эти инициативы, будучи готовым продолжать конфликт руками украинцев. Он подчеркнул, что западные страны остаются равнодушными к сокращению численности украинских сил.
Полянский сообщил, что эти вопросы будут детально обсуждаться на отдельном заседании СБ ООН, запрошенном Россией на 31 июля. На нем, как он уточнил, планируется сосредоточиться на действиях, подрывающих поиск дипломатического решения, включая попытки сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле.
23 июля прошел 40-минутный третий раунд переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам этой встречи заявил, что Россия предложила создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов в режиме онлайн. Кроме того, стороны обсудили новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц (в том числе из Курской области), которые находятся на территории Украины. После выполнения всех договоренностей может состояться четвертый раунд. Мединский также отмечал, что в целом позиции Украины и России относительно мирного процесса достаточно далеки.