Трамп пообещал создать в Газе продовольственные центры
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен открыть продовольственные центры в секторе Газа. Цель инициативы – помощь гражданскому населению на фоне голода и продолжающейся блокады региона. Об этом он сообщил журналистам в Шотландии, где находится с визитом.
«Мы собираемся создать продовольственные центры, куда люди смогут приходить без ограничений, у нас не будет заборов», – сказал Трамп (цитата по CNN).
Он подчеркнул, что ответственность за ограничение гуманитарной помощи частично лежит на Израиле, хотя основную вину за трудности с доставкой продовольствия возложил на «Хамас». При этом Трамп вновь потребовал немедленного освобождения израильских заложников, удерживаемых в Газе.
Президент США также прокомментировал заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что «в Газе нет голода». По словам американского лидера, голод там есть, это невозможно подделать. Он признал, что организация поставок гуманитарной помощи сопряжена с трудностями, и сослался на многочисленные фото и видео с очередями за едой в Газе.
25 июля Трамп заявлял, что «Хамас» хочет умереть», комментируя отказ тех от сделки по освобождению заложников.