Трамп пообещал создать в Газе продовольственные центры

Президент США также прокомментировал заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что «в Газе нет голода». По словам американского лидера, голод там есть, это невозможно подделать. Он признал, что организация поставок гуманитарной помощи сопряжена с трудностями, и сослался на многочисленные фото и видео с очередями за едой в Газе.