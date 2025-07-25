Трамп предположил, что «Хамас» хочет умереть
«Хамас» отказалась от сделки по освобождению заложников, это решение говорит и том, что палестинская группировка «хочет умереть». Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.
«Они вышли из переговоров. Это очень печально. “Хамас” на самом деле и не хотел заключать соглашение. Похоже, они хотят умереть. И это очень, очень плохо», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В секторе Газа остаются около 50 заложников, удерживаемых боевиками после нападения 7 октября 2023 г. 21 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатического представителя еврейского государства писал, что в скором времени Израиль может пойти на новую сделку с «Хамасом» для возвращения заложников.
9 июля в «Хамас» заявили, что группировка готова освободить 10 израильских заложников. 5 июля «Хамас» положительно отреагировал на новое предложение о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа с Израилем, движение выразило готовность немедленно начать переговоры по его реализации.