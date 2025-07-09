«Хамас» заявил о готовности освободить 10 израильских заложников
В ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа палестинская группировка «Хамас» заявила о готовности освободить 10 заложников. Об этом говорится в заявлении движения.
«По ряду основополагающих вопросов консультации продолжаются: это касается, в частности, ввоза в Газу гуманитарной помощи, вывода оттуда израильских войск и предоставления реальных гарантий постоянного прекращения огня», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
5 июля «Хамас» положительно отреагировала на новое предложение о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа с Израилем, движение выразило готовность немедленно начать переговоры по его реализации. Предложение включает в себя обмен заложниками и заключенными, а также проведение переговоров Израиля и «Хамаса», ведущих к окончательному прекращению боевых действий в секторе Газа. Освобождение израильских заложников, как ожидается, пройдет в пять этапов, а «Хамас» должен будет отказаться от проведения телевизионных церемоний передачи.
Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 8 июля заявил, что в США рассчитывают, что до конца недели удастся договориться о перемирии между Израилем и «Хамас». Он отметил, что планируется освобождение 10 заложников и передача тел 9 погибших.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 г. после масштабной атаки радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в ходе которой боевики захватили более 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в анклаве. С момента эскалации конфликта количество погибших в Газе превысило 55 000 человек.