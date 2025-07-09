«Хамас» заявил о готовности освободить 10 израильских заложников

5 июля «Хамас» положительно отреагировала на новое предложение о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа с Израилем, движение выразило готовность немедленно начать переговоры по его реализации. Предложение включает в себя обмен заложниками и заключенными, а также проведение переговоров Израиля и «Хамаса», ведущих к окончательному прекращению боевых действий в секторе Газа. Освобождение израильских заложников, как ожидается, пройдет в пять этапов, а «Хамас» должен будет отказаться от проведения телевизионных церемоний передачи.