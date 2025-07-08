Уиткофф: Израиль и «Хамас» могут договориться о перемирии к концу недели

«Сейчас мы ведем переговоры в формате опосредованного диалога. У нас было четыре нерешенных вопроса, и после двух дней таких переговоров остался только один. Мы надеемся, что к концу этой недели у нас будет соглашение, которое приведет к 60-дневному прекращению огня», — сказал Уиткофф во время заседания президента США Дональда Трампа с членами администрации.