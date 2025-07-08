Уиткофф: Израиль и «Хамас» могут договориться о перемирии к концу недели
США рассчитывают, что до конца недели удастся договориться о 60-дневном перемирии между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
«Сейчас мы ведем переговоры в формате опосредованного диалога. У нас было четыре нерешенных вопроса, и после двух дней таких переговоров остался только один. Мы надеемся, что к концу этой недели у нас будет соглашение, которое приведет к 60-дневному прекращению огня», — сказал Уиткофф во время заседания президента США Дональда Трампа с членами администрации.
Он отметил, что планируется освобождение 10 заложников и передача тел 9 погибших.
5 июля «Хамас» положительно отреагировала на новое предложение о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа с Израилем, движение выразило готовность немедленно начать переговоры по его реализации. Об этом со ссылкой на заявление группировки сообщала The New York Times (NYT).
Предложение включает в себя обмен заложниками на заключенными, а также проведение переговоров Израиля и «Хамаса», ведущих к окончательному прекращению боевых действий в секторе Газа. Освобождение израильских заложников, как ожидается, пройдет в пять этапов, а «Хамас» должен будет отказаться от проведения телевизионных церемоний передачи.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар указывал на «позитивные признаки» в усилиях по достижению прекращения огня, Израиль, по его словам, стремится к возобновлению переговоров «как можно скорее».
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 г. после масштабной атаки радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в ходе которой боевики захватили более 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в анклаве. С момента эскалации конфликта количество погибших в Газе превысило 55 000 человек.