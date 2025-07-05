«Хамас» заявил о готовности к переговорам о перемирии с Израилем
Палестинская группировка «Хамас» положительно отреагировала на новое предложение о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа с Израилем, движение готово немедленно начать переговоры по его реализации. Об этом со ссылкой на заявление группировки пишет New York Times (NYT).
По данным газеты, пока остается неясным, потребует ли «Хамас» каких-либо существенных изменений в предложении, и насколько легче будет в таком случае устранить препятствия. Обе стороны конфликта, напоминает NYT, ранее были близки к заключению таких соглашений, но «в последнюю минуту» сделки срывались.
Предложение включает в себя обмен заложников на заключенных, а также проведение переговоров Израиля и «Хамас», ведущим к окончательному прекращению боевых действий в секторе Газа. Освобождение израильских заложников, как ожидается, пройдет в пять этапов, а «Хамас» должен будет отказаться от проведения телевизионных церемоний передачи.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар указывал на «позитивные признаки» в усилиях по достижению прекращения огня, Израиль, по его словам, стремится к возобновлению переговоров «как можно скорее».