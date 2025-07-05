«Хамас» заявил о готовности к переговорам о перемирии с Израилем

Предложение включает в себя обмен заложников на заключенных, а также проведение переговоров Израиля и «Хамас», ведущим к окончательному прекращению боевых действий в секторе Газа. Освобождение израильских заложников, как ожидается, пройдет в пять этапов, а «Хамас» должен будет отказаться от проведения телевизионных церемоний передачи.