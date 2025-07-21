Израиль готов на сделку с «Хамасом» для возвращения заложников

Израиль готов на сделку с «Хамасом» для возвращения заложниковОна может быть заключена в ближайшие дни
В скором времени Израиль может пойти на новую сделку с «Хамасом» для возвращения заложников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатического представителя еврейского государства.
В настоящее время ведутся непрямые переговоры о заключении нового соглашения. Израиль стремится вернуть своих граждан из плена палестинской группировки.
В секторе Газа все еще находятся 50 заложников, удерживаемых боевиками после нападения 7 октября 2023 г.
В рамках обсуждения прекращения огня в секторе Газа группировка «Хамас» заявила 9 июля о готовности освободить 10 заложников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее обсудил с американским президентом Дональдом Трампом усилия по освобождению заложников в ходе своего визита в Вашингтон.