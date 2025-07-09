Нетаньяху обсудил с Трампом освобождение заложников в секторе Газа

5 июля «Хамас» положительно отреагировала на новое предложение о 60-дневном прекращении огня в Газе с Израилем. Предложение включает обмен пленными и заключенными, а также проведение переговоров Тель-Авива и группировки, ведущих к окончательному прекращению боев в Газе. Ожидается, что освобождение израильских заложников пройдет в пять этапов, а «Хамас» откажется от проведения телевизионных церемоний передачи.