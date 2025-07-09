Нетаньяху обсудил с Трампом освобождение заложников в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили усилия по освобождению заложников, удерживаемых боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. Об этом сообщил израильский политик.
«Мы сосредоточились на усилиях по освобождению заложников. Мы не оставляем этого ни на мгновение», – цитирует Нетаньяху его канцелярия.
Премьер-министр добавил, что Израиль полон решимости достичь своих целей в анклаве. Он также рассказал, что стороны обсудили последствия и возможности победы, которую Тель-Авив одержал над Тегераном. По словам Нетаньяху, открываются новые перспективы для расширения круга мира и расширения Авраамовых соглашений.
8 июля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон рассчитывает, что до конца недели удастся договориться о 60-дневном перемирии между Израилем и «Хамасом». Он уточнил, что планируется освобождение 10 заложников и передача тел девяти погибших.
5 июля «Хамас» положительно отреагировала на новое предложение о 60-дневном прекращении огня в Газе с Израилем. Предложение включает обмен пленными и заключенными, а также проведение переговоров Тель-Авива и группировки, ведущих к окончательному прекращению боев в Газе. Ожидается, что освобождение израильских заложников пройдет в пять этапов, а «Хамас» откажется от проведения телевизионных церемоний передачи.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля, во время которой боевики захватили более 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе.