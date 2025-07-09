Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Нетаньяху обсудил с Трампом освобождение заложников в секторе Газа

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили усилия по освобождению заложников, удерживаемых боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. Об этом сообщил израильский политик.

«Мы сосредоточились на усилиях по освобождению заложников. Мы не оставляем этого ни на мгновение», – цитирует Нетаньяху его канцелярия.

Премьер-министр добавил, что Израиль полон решимости достичь своих целей в анклаве. Он также рассказал, что стороны обсудили последствия и возможности победы, которую Тель-Авив одержал над Тегераном. По словам Нетаньяху, открываются новые перспективы для расширения круга мира и расширения Авраамовых соглашений.

8 июля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон рассчитывает, что до конца недели удастся договориться о 60-дневном перемирии между Израилем и «Хамасом». Он уточнил, что планируется освобождение 10 заложников и передача тел девяти погибших.

5 июля «Хамас» положительно отреагировала на новое предложение о 60-дневном прекращении огня в Газе с Израилем. Предложение включает обмен пленными и заключенными, а также проведение переговоров Тель-Авива и группировки, ведущих к окончательному прекращению боев в Газе. Ожидается, что освобождение израильских заложников пройдет в пять этапов, а «Хамас» откажется от проведения телевизионных церемоний передачи.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля, во время которой боевики захватили более 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных