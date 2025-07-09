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Израиль и США продолжат политическую трансформацию Ближнего Востока

Но их цели на этом направлении могут не совпадать
Роман Романов
Отношения Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху остаются противоречивыми, но публично они стоят друг за друга
Отношения Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху остаются противоречивыми, но публично они стоят друг за друга / Al Drago / Pool / Sipa USA / Reuters

Президент США «кует» мир в стране за страной и в регионе за регионом, похвалил Дональда Трампа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего третьего в этом году официального визита в Вашингтон. В качестве подтверждения искренности своих слов израильский лидер передал американскому коллеге копию письма, направленного им в Нобелевский комитет с просьбой номинировать Трампа на премию мира.

Трамп поблагодарил Нетаньяху и в очередной раз заявил, что «ненавидит», когда люди умирают. «Я останавливаю войну», – сказал Трамп. Все это происходило на фоне продолжающихся консультаций представителей Израиля и палестинской группировки «Хамас» в Катаре по установлению 60-дневного перемирия.

На вопрос журналиста о возможности переселения палестинцев из Газы Нетаньяху ответил, что все зависит от их желания: могут остаться или уехать. «Это называется свободный выбор», – сказал Нетаньяху. Вопрос предположительно был связан с идеей, высказанной Трампом в ходе первого визита израильского премьера в феврале. Тогда американский лидер предположил переселить палестинцев, а территорию сектора Газа обустроить как «ближневосточную Ривьеру». Позже Трамп пытался откреститься от этих слов. Но в ходе пресс-конференции с Нетаньяху он все же снова подчеркнул наличие прогресса и отметил наличие поддержки со стороны стран региона по вопросу принятия палестинцев (никаких заявлений с их стороны про это не было). Нетаньяху подчеркнул, что с «несколькими странами» пока только согласовывается этот вопрос.

Как сообщает газета The New York Times, помимо ситуации в Газе, где война продолжается с 7 октября 2023 г. (после террористических атак «Хамас» против Израиля), лидеры обсудили и происходящее в Сирии, в отношении которой Трамп недавно начал процесс ослабления санкций. У Нетаньяху также была запланирована встреча со спикером палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Это была первая личная встреча Трампа и Нетаньяху после 12-дневной войны Израиля против Ирана, в ходе которой США оказали прямую военную поддержку Западному Иерусалиму, нанеся 22 июня удары по трем иранским ядерным объектам.

Помимо имиджевого достижение перемирия между Израилем и «Хамас» имеет стратегическое значение для нынешней американской администрации, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. Политолог считает, что в надежде ускорить переориентацию ресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион для долгосрочного соперничества с КНР Трамп пытается максимально погасить возможные очаги конфликта на Ближнем Востоке. «Таким образом он хочет минимизировать возможности разгорания большой региональной войны, которая может потребовать повторной концентрации американских сил в регионе, чего действующая администрация не хочет», – объяснил эксперт. С этой точки зрения Нетаньяху и Израиль в целом будут выполнять роль одного из американских соглядатаев в регионе, поэтому Трамп заинтересован в продолжительной поддержке Западного Иерусалима, особенно в противостоянии с Ираном, подчеркнул Новиков.

Что касается целей самого Нетаньяху в этой поездке, то они были преимущественно практическими: предполагалось обсуждение текущих переговоров с «Хамас» и потенциальных договоренностей с Ираном, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее мнению, прогресс на обоих треках не совсем очевиден. «Цели войны в Газе остаются прежними, в отношении же Ирана Израиль, судя по всему, потенциально готов вновь применить военное давление. Дипломатического урегулирования он также не исключает, однако считает только переговорные методы недостаточными. Внутриполитические дилеммы остаются прежними – слишком существенные уступки со стороны Израиля будут нести риски для правящей коалиции», – объяснила Самарская.

Нельзя исключать, что Трампу удастся достичь желаемого, однако позиции Израиля и «Хамас» в итоге могут вновь оказаться слишком взаимно противоречивыми. Сложно представить, что Израиль будет готов согласиться на постоянное прекращение боевых действий – для этого нужен альтернативный план, однако его пока не было представлено. Любое потенциальное перемирие, даже если текущий раунд переговоров окажется успешным, будет носить временный характер, резюмировала Самарская.

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