Израиль и США продолжат политическую трансформацию Ближнего Востока

На вопрос журналиста о возможности переселения палестинцев из Газы Нетаньяху ответил, что все зависит от их желания: могут остаться или уехать. «Это называется свободный выбор», – сказал Нетаньяху. Вопрос предположительно был связан с идеей, высказанной Трампом в ходе первого визита израильского премьера в феврале. Тогда американский лидер предположил переселить палестинцев, а территорию сектора Газа обустроить как «ближневосточную Ривьеру». Позже Трамп пытался откреститься от этих слов. Но в ходе пресс-конференции с Нетаньяху он все же снова подчеркнул наличие прогресса и отметил наличие поддержки со стороны стран региона по вопросу принятия палестинцев (никаких заявлений с их стороны про это не было). Нетаньяху подчеркнул, что с «несколькими странами» пока только согласовывается этот вопрос.