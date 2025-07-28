МИД Таиланда: в Куала-Лумпуре обсуждалось только прекращение огня с Камбоджей
Переговоры между Таиландом и Камбоджей, прошедшие в Куала-Лумпуре, были сосредоточены исключительно на вопросах прекращения огня, территориальные споры между сторонами не поднимались. Об этом заявил официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
«Переговоры касались только прекращения огня и не касались территориального спора между Таиландом и Камбоджей, никто не решал, кому какой участок принадлежит», – пояснил Пхалангкун, сопровождавший исполняющего обязанности премьер-министра и министра иностранных дел Таиланда Пхумтама Вечаячая на переговорах в Малайзии (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, статус спорных участков остается прежним – таким, каким он был до недавних боестолкновений на границе. Представитель МИДа подчеркнул, что в нынешней ситуации приоритетом для обеих сторон является «возвращение к нормальности и безопасность граждан».
Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Вечаячай и глава правительства Камбоджи Хун Манет договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня.
Конфликт начался ранним утром 24 июля, когда столкновения произошли на спорной территории в Трате. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек получили ранения. Камбоджа сообщила о 13 погибших.
Спустя два дня, 26 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров с лидерами Таиланда и Камбоджи стороны заявили о желании прекратить огонь и скоро это должно произойти. В тот же день Манет подтвердил решение о прекращении огня. 28 июля Трамп выразил удовлетворение по поводу прекращения огня между Камбоджей и Таиландом.