МИД Таиланда: в Куала-Лумпуре обсуждалось только прекращение огня с Камбоджей

Спустя два дня, 26 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров с лидерами Таиланда и Камбоджи стороны заявили о желании прекратить огонь и скоро это должно произойти. В тот же день Манет подтвердил решение о прекращении огня. 28 июля Трамп выразил удовлетворение по поводу прекращения огня между Камбоджей и Таиландом.