Россия с 1 августа закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
Правительство России распорядилось с 1 августа 2025 г. официально закрыть 20 пунктов пропуска, ранее действовавших на границе с Украиной в рамках межправительственного соглашения от 1995 г. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В перечень вошли 13 автомобильных и 7 железнодорожных пунктов. Кабмин распорядился закрыть автомобильные пункты пропуска Безымено, Вергелевка, Головчино, Клименки, Тишанка Белгородской области, Белая Березка, Зерново Брянской области, Донецк (Северный), Куйбышево, Можаевка, Титовка Ростовской области, Новобелая Воронежской области и Теткино Курской области.
Кроме того, правительство закрывает железнодорожные пункты пропуска Гартмашевка Воронежской области, Долбино, разъезд Выстрел Белгородской области, Локоть, Теткино Курской области, разъезд Карьер 122-й км, Чертково Ростовской области.
В сентябре и. о. министра транспорта ДНР Владимир Тужилин сообщал, что пункты пропуска между Донецкой народной республикой (ДНР) и Ростовской областью были полностью модернизированы под свои задачи. По его словам, необходимость модернизации была связана с «колоссальным трафиком туристического потока» со стороны Ростовской области. В результате были приняты меры в части распределения потоков, а дороги были приведены «в соответствие». В том числе были реконструированы пункты пропуска на границе.