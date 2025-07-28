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Россия с 1 августа закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

Ведомости

Правительство России распорядилось с 1 августа 2025 г. официально закрыть 20 пунктов пропуска, ранее действовавших на границе с Украиной в рамках межправительственного соглашения от 1995 г. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В перечень вошли 13 автомобильных и 7 железнодорожных пунктов. Кабмин распорядился закрыть автомобильные пункты пропуска Безымено, Вергелевка, Головчино, Клименки, Тишанка Белгородской области, Белая Березка, Зерново Брянской области, Донецк (Северный), Куйбышево, Можаевка, Титовка Ростовской области, Новобелая Воронежской области и Теткино Курской области.

Кроме того, правительство закрывает железнодорожные пункты пропуска Гартмашевка Воронежской области, Долбино, разъезд Выстрел Белгородской области, Локоть, Теткино Курской области, разъезд Карьер 122-й км, Чертково Ростовской области.

В сентябре и. о. министра транспорта ДНР Владимир Тужилин сообщал, что пункты пропуска между Донецкой народной республикой (ДНР) и Ростовской областью были полностью модернизированы под свои задачи. По его словам, необходимость модернизации была связана с «колоссальным трафиком туристического потока» со стороны Ростовской области. В результате были приняты меры в части распределения потоков, а дороги были приведены «в соответствие». В том числе были реконструированы пункты пропуска на границе.

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