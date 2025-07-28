Россия с 1 августа закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

В сентябре и. о. министра транспорта ДНР Владимир Тужилин сообщал, что пункты пропуска между Донецкой народной республикой (ДНР) и Ростовской областью были полностью модернизированы под свои задачи. По его словам, необходимость модернизации была связана с «колоссальным трафиком туристического потока» со стороны Ростовской области. В результате были приняты меры в части распределения потоков, а дороги были приведены «в соответствие». В том числе были реконструированы пункты пропуска на границе.