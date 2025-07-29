Трамп опроверг заявления о поиске встречи с Си Цзиньпином

22 июля Трамп допускал возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе поездки в Китай. По его словам, он получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее, 19 июня, помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Путин посетит Пекин, где 2 сентября проведет встречу с Си. В Кремле заявляли, что встречу президентов России и США Путина и Трампа в Китае теоретически нельзя исключать, если лидеры окажутся в одном городе одновременно.