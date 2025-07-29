Bloomberg: страны НАТО намерены усилить давление на Путина
Государства в составе НАТО стремятся к тому, чтобы усилить давление на Россию и президента страны Владимира Путина, сообщило агентство Bloomberg, отметив, что ту же цель преследует американский лидер Дональд Трамп, сокращая срок ультиматума для РФ.
Bloomberg также указывает, что союзники по НАТО также усиливают давление на Путина, а Германия ведет активные переговоры с США и другими союзниками о поставке дополнительных систем ПВО Patriot на Украину.
28 июля Трамп объявил, что больше не хочет переговоров с Россией и, в частности, не заинтересован во встрече с Путиным. Он вновь подчеркнул, что разочарован в нем, и сократил свой крайний срок на достижение прекращения огня с Украиной с 50 до 10–12 дней. До этого решения президент США считал, что конфликт должен закончиться к 3 сентября.
После заявления Трампа замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что новые ультиматумы могут рассматриваться как угрозы и шаги к войне. По его мнению, попытки Трампа выдвигать их России могут привести не к обострению конфликта с Украиной, а к прямому столкновению РФ и США. Он отметил, что Россия не потерпит давления, не обратив внимания на то, кто занимает должность американского президента.