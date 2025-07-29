Bloomberg: страны НАТО намерены усилить давление на Путина

После заявления Трампа замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что новые ультиматумы могут рассматриваться как угрозы и шаги к войне. По его мнению, попытки Трампа выдвигать их России могут привести не к обострению конфликта с Украиной, а к прямому столкновению РФ и США. Он отметил, что Россия не потерпит давления, не обратив внимания на то, кто занимает должность американского президента.