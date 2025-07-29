Клычков рассказал, как регион за внебюджетные средства закупал системы РЭБ

Глава региона отметил, что Орловская область часто становится «щитом» для Москвы, принимая на себя основной поток атакующих дронов. По его словам, ситуация с беспилотниками в регионах крайне напряженная: если в СМИ сообщают об уничтожении одного-двух БПЛА, направлявшихся на столицу, то в ту же ночь в Орловской области могут быть ликвидированы до 30 дронов.