Клычков рассказал, как регион за внебюджетные средства закупал системы РЭБ
В Орловской области в 2024 г. за внебюджетные средства купили дополнительные системы РЭБ, чтобы усилить защиту региона от беспилотников. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Глава региона отметил, что Орловская область часто становится «щитом» для Москвы, принимая на себя основной поток атакующих дронов. По его словам, ситуация с беспилотниками в регионах крайне напряженная: если в СМИ сообщают об уничтожении одного-двух БПЛА, направлявшихся на столицу, то в ту же ночь в Орловской области могут быть ликвидированы до 30 дронов.
«Мы, наверное, не являемся целью, а лишь коридором для пролета. Поэтому сегодня Орел, Курск, Белгород, Липецк, в какой-то степени Воронеж – это, с одной стороны, такие регионы-ворота, а с другой – щит для Москвы. Мы успеваем сбить очень многое из того, что летит на Подмосковье и Москву», – рассказал Клычков.
Он добавил, что от оперативности действий региона зависит безопасность столицы. Именно поэтому в прошлом году власти Орловской области решили самостоятельно усилить защиту, закупив системы РЭБ за внебюджетные средства.
Для этого пригласили военных специалистов, занимающихся системами противовоздушной обороны (ПВО). Эксперты провели рекогносцировку территории, определили оптимальные точки для размещения оборудования и рекомендовали подходящие системы РЭБ. Закупка была профинансирована за счет внебюджетных средств, включая помощь местного бизнеса. Оборудование пришлось ждать девять месяцев, после чего его передали в ведение Министерства обороны РФ.
По словам Клычкова, после установки систем РЭБ их эффективность стала очевидной. Комплексы глушат связь БПЛА в радиусе 10 км, что приводит к падению дронов. Минобороны, отметив активность региона, дополнительно выделило Орловской области целый комплекс систем РЭБ.