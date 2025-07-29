Андрей Клычков: «Кто-то должен кормить, а кто-то чугун лить»

: 24 700 кв. км

Численность населения на начало 2025 г.: 686 000 чел.

Суммарная рождаемость в 2024 г.: 1,18 ребенка на одну женщину (РФ: 1,40)

Ожидаемая продолжительность жизни в 2023 г.: 71,7 года (РФ: 73,4)

Естественный прирост в 2024 г. (на 1000 чел.): -9,4 (РФ: -3,3)

Миграционный прирост в 2023 г. (на 1000 чел.): -2,1 (РФ: +13,9)

ВРП в 2023 г. : 0,57 млн руб. на душу населения (РФ: 1,07)

Рост производства в 2024 г.: +6,2% (РФ: +4,6)

Средняя начисленная зарплата в 2024 г.: 56 134 руб. (РФ: 89 069)

Доходы населения в 2023 г.: 3,5 прожиточных минимума (РФ: 3,7)

Бедность населения в 2024 г.: 6,9% (РФ: 7,2)



В 2024 г. область вошла в десятку лидеров среди регионов России по уровню естественной убыли населения. Регион в 2023 г. также был в пятерке лидеров по числу пенсионеров на душу населения и на втором месте по уровню пенсионной нагрузки: на 100 пенсионеров приходилось 116 занятых. В то же время Орловская область опережала большинство субъектов РФ по сокращению уровню бедности за последние пять лет: за 2019–2024 гг., она упала с 13,6 до 6,9%.

В 2023 г. душевой ВВП составил 0,57 млн руб., что было на 47% меньше, чем в среднем по России. ВРП вырос тогда на 4,8%, в частности производство прибавило 3,6%, а сельское хозяйство – 13,4%, что было третьим лучшим результатом среди регионов страны. В 2024 г. рост ВРП оценивается в 4,5%, промышленности – 6,2%, а сельского хозяйства – 3%. В 2025 г. рост экономики региона может замедлиться до 1,9–2,6%, оценивают в правительстве региона.

Область занимает четвертое место в России по доле засеянных культурами сельскохозяйственных угодий в общей площади территории, которая составила 54%.

В структуре экономики региона наибольшая доля в 2023 г. приходилась на сельское хозяйство (24%), обрабатывающую промышленность (16%), операции с недвижимостью (13%) и торговлю (13%). Главными промышленными отраслями является производство продуктов питания, металлургия, а также производство машин и оборудования.

В области сосредоточена четверть российского производства керамических плиток. Их делают на заводе ООО «Керама Марацци», выручка которого в 2023 г. составила 22 млрд руб., что было первым местом в регионе. Фирм

Значимыми предприятиями области являются кабельные заводы «Эксперт-кабель» (выручка в 2023 г. – 8,9 млрд руб.) и «ПромЭл» (3,5 млрд руб.), производитель металлопроката корпорация «Квазар» (2,8 млрд руб.), изготовитель сливного и учетного оборудования для АЗС и нефтебаз АО «Промприбор» (2,4 млрд руб.), производитель крепежей и проволоки ООО «Орловский сталепрокатный завод» (входит в состав группы «Северсталь», выручка в 2020 г. – 4,2 млрд руб.), ОАО «Мценский литейный завод» (1,6 млрд руб.), производитель диодов и транзисторов ОАО «Протон-Электротекс» (1,2 млрд руб.).

Ведущие направления сельского хозяйства – животноводство мясо-молочного направления, свиноводство, а также выращивание зерновых культур, сахарной свеклы, сои. Среди крупных компаний производитель растительного масла АО «Орелмасло» (выручка в 2023 г. – 18 млрд руб.), разводчик свиней ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр» (13 млрд руб.), выращиватели зерновых ООО «Авангард-Агро-Орел» (7,6 млрд руб.) и ООО АПК «Юность» (5,7 млрд руб.), филиал агрохолдинга ООО «Мираторг-Орел» (6,1 млрд руб.), сахарный комбинат «Колпянский» (5,9 млрд руб.) и др.

а входит в состав американского холдинга Mohawk Industries. Он же контролирует производство напольных покрытий ООО «Айвиси-рус» (5,3 млрд руб.).

В регионе делают более половины общероссийского выпуска холодильных прилавков. Производство сосредоточено на заводе «Фригогласс Евразия» (7,3 млрд руб.) греческой компании Frigoglass. Также у области четверть российского производства центробежных насосов, их производят «Ливнынасос» (2,2 млрд руб.) и АО «ГМС Ливгидромаш» (выручка в 2020 г. – 4,9 млрд руб.).

Регион находится в пятерке субъектов РФ с самой высокой долей поступлений от предпринимательства в общих доходах населения, которая составила 11%.