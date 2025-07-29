Клычков рассказал, как привозил 15-летнего сына на фронт

«Для меня принципиально важно, чтобы ребята-бойцы меня там видели. Не в кресле губернатора, умничающего на тему спецоперации, а именно там – в Бахмуте, Попасной и Соледаре. И, мне кажется, ребята прямо гордые ходят, что, мол, наш опять приехал», – пояснил Клычков.