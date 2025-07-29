Клычков рассказал, как привозил 15-летнего сына на фронт
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в интервью «Ведомостям» поделился личными историями о своих поездках в зону спецоперации. По его словам, он уже побывал там около 15 раз. Однажды он взял с собой 15-летнего сына.
Клычков объяснил, что для него важно находиться непосредственно в зоне боевых действий, а не просто обсуждать события из кабинета губернатора.
«Для меня принципиально важно, чтобы ребята-бойцы меня там видели. Не в кресле губернатора, умничающего на тему спецоперации, а именно там – в Бахмуте, Попасной и Соледаре. И, мне кажется, ребята прямо гордые ходят, что, мол, наш опять приехал», – пояснил Клычков.
Когда журналисты спросили о реакции семьи на такие поездки, Клычков рассказал, что его жена и старший сын также были в зоне спецоперации. Поездка произошла два года назад, когда тому было 15 лет.
«Я не жалею, что он там побывал. Он прямо другим приехал оттуда. А жена занимается в Орле общественной работой, они сами отвозили гуманитарную помощь в госпиталь», – отметил глава региона.
Клычков также рассказывал о том, что Орловская область за внебюджетные средства закупила в прошлом году дополнительные системы РЭБ. Эти комплексы способны глушить связь беспилотников в радиусе 10 км, что приводит к их падению. Это помогает защитить регион и другие части страны, к которым летят дроны через приграничные области.