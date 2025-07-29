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Клычков рассказал о влиянии ЕГЭ на рождаемость в Орловской области

Ведомости

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в интервью «Ведомостям» поделился своим взглядом на демографическую проблему региона, отметив, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) косвенно влияет на снижение рождаемости. По его мнению, система ЕГЭ способствует оттоку талантливой молодежи с сельских территорий в крупные города, что усугубляет демографический кризис.

Губернатор подчеркнул, что концентрация населения в мегаполисах негативно сказывается на демографии. В городах, по его наблюдениям, молодые люди чаще заводят собак, чем детей, тогда как в селах ситуация обратная.

«Чтобы повышать демографию, нам надо заниматься не тем, чтобы люди концентрировались в 20 мегаполисах, а развивать сельские территории», – заявил Клычков.

Также глава Орловской области предложил радикальную меру для повышения рождаемости – предоставление бесплатного жилья молодым семьям. По его словам, государство могло бы выделять однокомнатную квартиру при рождении первого ребенка, а с появлением второго ребенка увеличивать жилплощадь.

Клычков понимает, что это дорого. Но 1 руб., вложенный в стройку, дает 8 руб. в экономику. По его словам, возможно, это не решение вопроса сейчас, во время спецоперации, но предоставление жилья может решить демографическую проблему в будущем.

Также глава региона рассказал в интервью об атаках БПЛА на область, о закупках систем РЭБ за внебюджетные деньги и о том, как с семьей ездит лично в зону спецоперации.

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