Захарова отметила преступность идеи о продаже Командорских островов США

Командорские острова – архипелаг, который состоит из четырех островов и находится в Беринговом море и Тихом океане. На этих территориях до сих пор сохранились крупнейшие места обитания морских млекопитающих, птичьи базары, уникальная популяция медновской лисицы. Кроме того, острова остались единственным местом на планете, где раньше жила морская корова. Там же находится крупнейший в России морской биосферный заповедник.