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Захарова отметила преступность идеи о продаже Командорских островов США

Ведомости

Покупку Командорских островов у России со стороны США можно назвать преступной идеей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости». Так она прокомментировала предложение американского подполковника Джеффри Фрица. Он называл сумму $15 млрд.

«Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений», – сказала Захарова.

Она также посоветовала Фрицу потратить предложенные денежные средства, если они у него есть, на погашение части государственного долга США, чтобы сделать Америку снова великой. Сам подполковник предлагал купить острова в целях контроля за действиями Китая в Арктике.

Командорские острова – архипелаг, который состоит из четырех островов и находится в Беринговом море и Тихом океане. На этих территориях до сих пор сохранились крупнейшие места обитания морских млекопитающих, птичьи базары, уникальная популяция медновской лисицы. Кроме того, острова остались единственным местом на планете, где раньше жила морская корова. Там же находится крупнейший в России морской биосферный заповедник.

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