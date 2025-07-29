Клычков объяснил, почему не увольняет обвиненных в коррупции чиновников

Советник губернатора Орловской области был арестован в мае 2024 г. по подозрению в мошенничестве на сумму 76 млн руб. Ему инкриминируют хищение средств при реализации нескольких крупных проектов. Речь идет о реконструкции Красного моста в Орле, капремонте моста «Дружба» через реку Ока и реконструкции моста через реку Сосна в Ливенском районе.