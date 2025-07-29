Клычков объяснил, почему не увольняет обвиненных в коррупции чиновников
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в интервью «Ведомостям» прокомментировал свою позицию относительно работы с чиновниками, против которых возбуждены уголовные дела, включая советника Сергея Лежнева, обвиняемого в крупном мошенничестве.
Глава региона подчеркнул, что его позиция основана на принципе презумпции невиновности.
«Меня учили в институте, что до принятия решения судом человек не является виноватым. Я не имею ни возможности, ни желания вмешиваться, просто за этим наблюдаю», – рассказал Клычков.
Губернатор рассказал, что у него огромное количество вопросов по этой ситуации. По словам главы региона, Лежнев более полутора лет находился в зоне спецоперации, спасая жизни людей и оказывая помощь военнослужащим.
«Надеюсь, что правоохранительные органы и суд разберутся и будет принято справедливое решение», – пояснил Клычков.
Советник губернатора Орловской области был арестован в мае 2024 г. по подозрению в мошенничестве на сумму 76 млн руб. Ему инкриминируют хищение средств при реализации нескольких крупных проектов. Речь идет о реконструкции Красного моста в Орле, капремонте моста «Дружба» через реку Ока и реконструкции моста через реку Сосна в Ливенском районе.