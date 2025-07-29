Путин встретится с Грефом в Кремле

29 июля Сбербанк отчитался о своей деятельности за первое полугодие 2025 г. По данным отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистая прибыль банка составила 859 млрд руб. За II квартал Сбербанк заработал 422,9 млрд руб., что немного превышает результат аналогичного периода прошлого года (418 млрд руб.). Кредитный портфель увеличился на 2,1% в реальном выражении и достиг 46,1 трлн руб. Значительный вклад внесли рост выдач льготной ипотеки и развитие проектного финансирования.