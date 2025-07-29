Путин встретится с Грефом в Кремле
Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, такие встречи носят периодический характер и направлены на обсуждение результатов работы крупнейшего системообразующего банка страны за определенные периоды.
«Сегодня будет такая беседа, и все остальные контакты президента будут носить рабочий, непубличный характер», – пояснил Песков.
29 июля Сбербанк отчитался о своей деятельности за первое полугодие 2025 г. По данным отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистая прибыль банка составила 859 млрд руб. За II квартал Сбербанк заработал 422,9 млрд руб., что немного превышает результат аналогичного периода прошлого года (418 млрд руб.). Кредитный портфель увеличился на 2,1% в реальном выражении и достиг 46,1 трлн руб. Значительный вклад внесли рост выдач льготной ипотеки и развитие проектного финансирования.