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Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за полгода составила 859 млрд рублей

Ведомости

Сбербанк отчитался о чистой прибыли по МСФО в размере 859 млрд руб. за первое полугодие 2025 г. За II квартал банк заработал 422,9 млрд руб. – немного больше, чем за аналогичный период прошлого года (418 млрд руб.). Об этом сообщается в опубликованных финансовых результатах банка.

Кредитный портфель с начала года вырос на 2,1% в реальном выражении до 46,1 трлн руб. Основными факторами стали рост выдач льготной ипотеки и проектного финансирования. При этом потребительское кредитование остается под давлением высоких ставок.

Объем привлеченных средств частных клиентов за полугодие увеличился на 8,4% и достиг 29,7 трлн руб.

Рентабельность капитала составила 23,7% за первое полугодие и 23,0% за II квартал.

Чистые процентные доходы выросли на 18% год к году и достигли 841,8 млрд руб. во II квартале. За шесть месяцев показатель увеличился на 18,5% до 1,67 трлн руб. Комиссионные доходы за первое полугодие составили 398,2 млрд руб. (+1,2% г/г), однако во II квартале снизились на 6,9% г/г.

Клиентская база Сбербанка увеличилась на 1,3 млн человек и составила 111,2 млн.

24 июля сообщалось, что объем выдач ипотечных кредитов «Сбера» достиг 200 млрд руб. Главным драйвером остается «Семейная ипотека» – на нее пришлось свыше 85% кредитов на первичное жилье.

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