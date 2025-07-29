Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за полгода составила 859 млрд рублей

Сбербанк отчитался о чистой прибыли по МСФО в размере 859 млрд руб. за первое полугодие 2025 г. За II квартал банк заработал 422,9 млрд руб. – немного больше, чем за аналогичный период прошлого года (418 млрд руб.). Об этом сообщается в опубликованных финансовых результатах банка.