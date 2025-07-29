Песков подчеркнул партнерство России с КНДР, Ираном и Китаем

28 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на форуме «Территория смыслов», что Россия впервые в истории «воюет одна против всего Запада». По его словам, в Первую и Вторую мировые войны РФ имела союзников, а сейчас «союзников на поле боя нет».